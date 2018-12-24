Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0248 GBR   2.1547 TRY   0.3199

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 26 Дек 12° 27 Дек

Дальнее зарубежье 24.12.2018 12:32

Полиция Британии не может найти операторов дронов, парализовавших аэропорт Гэтвик

Британская полиция продолжает поиски нарушителей, которые на прошлой неделе запускали беспилотники в районе лондонского аэропорта Гэтвик, что стало причиной сбоев в работе этой воздушной гавани, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, двое подозреваемых, задержанных ранее, были отпущены на свободу, подозрения с них сняты.

Как отмечает AP, в воскресенье аэропорт Гэтвик работал без перебоев, однако тот факт, что нарушители, которые несколько дней мешали работе воздушной гавани, остаются на свободе, несет потенциальную угрозу новых незаконных запусков.

Работа аэропорта Гэтвик была приостановлена в четверг из-за двух неопознанных беспилотников в небе в районе аэродрома - в зоне, где запуски частных дронов запрещены законом. В последующие несколько дней работа аэропорта возобновлялась и снова приостанавливалась из-за появления в небе летательных аппаратов.

Сбои в работе аэропорта в один из самых загруженных периодов в году - в преддверии рождественских праздников - затронули более 120 тыс. пассажиров, были отменены десятки рейсов.

В минувшую пятницу полиция графства Суссекс задержала пару, проживавшую неподалеку от аэропорта, по подозрению в причастности к запускам беспилотников. Однако в воскресенье задержанные были отпущены на свободу, подозрения с них полностью сняты.

Старший детектив полиции Джейсон Тингли накануне заявил, что до тех пор, пока нарушители находятся на свободе, он не исключает возможности новых провокаций со стороны владельцев дронов как в Гэтвике, так и в других аэропортах страны.

Он добавил, что полиция обнаружила поврежденный беспилотник в районе Гэтвика и изучает, кому он мог принадлежать. Также правоохранительные органы проверяют информацию свидетелей о 67 случаях запусков дронов в зоне досягаемости аэропорта.

В районе Гэтвика усилены меры безопасности для контроля за воздушным пространством, к отслеживанию возможных запусков беспилотников привлечены вооруженные силы, отмечает AP.

В Великобритании принят закон, регламентирующий правила использования частных беспилотных летательных аппаратов, согласно которому запуски дронов строжайше запрещены вблизи гражданских аэропортов. По этому закону нарушителям, из-за которых произошли сбои в работе Гэтвика, грозит до пяти лет тюрьмы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, ДРОНЫ, ПОИСКИ


Похожие новости


Лондонский аэропорт Гатвик закрыт из-за инцидента с беспилотниками Аэропорт Хитроу предупредил о задержках рейсов из-за протестов Британские власти отказались строить новый аэропорт на Темзе Аэропорт Хитроу инвестирует в модернизацию $4,7 млрд в 2014-2019 гг. Понедельник станет одним из самых загруженных дней для лондонского аэропорта "Хитроу"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]