Полиция Британии не может найти операторов дронов, парализовавших аэропорт Гэтвик

Британская полиция продолжает поиски нарушителей, которые на прошлой неделе запускали беспилотники в районе лондонского аэропорта Гэтвик, что стало причиной сбоев в работе этой воздушной гавани, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, двое подозреваемых, задержанных ранее, были отпущены на свободу, подозрения с них сняты.

Как отмечает AP, в воскресенье аэропорт Гэтвик работал без перебоев, однако тот факт, что нарушители, которые несколько дней мешали работе воздушной гавани, остаются на свободе, несет потенциальную угрозу новых незаконных запусков.

Работа аэропорта Гэтвик была приостановлена в четверг из-за двух неопознанных беспилотников в небе в районе аэродрома - в зоне, где запуски частных дронов запрещены законом. В последующие несколько дней работа аэропорта возобновлялась и снова приостанавливалась из-за появления в небе летательных аппаратов.

Сбои в работе аэропорта в один из самых загруженных периодов в году - в преддверии рождественских праздников - затронули более 120 тыс. пассажиров, были отменены десятки рейсов.

В минувшую пятницу полиция графства Суссекс задержала пару, проживавшую неподалеку от аэропорта, по подозрению в причастности к запускам беспилотников. Однако в воскресенье задержанные были отпущены на свободу, подозрения с них полностью сняты.

Старший детектив полиции Джейсон Тингли накануне заявил, что до тех пор, пока нарушители находятся на свободе, он не исключает возможности новых провокаций со стороны владельцев дронов как в Гэтвике, так и в других аэропортах страны.

Он добавил, что полиция обнаружила поврежденный беспилотник в районе Гэтвика и изучает, кому он мог принадлежать. Также правоохранительные органы проверяют информацию свидетелей о 67 случаях запусков дронов в зоне досягаемости аэропорта.

В районе Гэтвика усилены меры безопасности для контроля за воздушным пространством, к отслеживанию возможных запусков беспилотников привлечены вооруженные силы, отмечает AP.

В Великобритании принят закон, регламентирующий правила использования частных беспилотных летательных аппаратов, согласно которому запуски дронов строжайше запрещены вблизи гражданских аэропортов. По этому закону нарушителям, из-за которых произошли сбои в работе Гэтвика, грозит до пяти лет тюрьмы.