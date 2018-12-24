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Бизнес и законодательство 24.12.2018 15:34

Сербия заинтересована в азербайджанских инвестициях – вице-премьер

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев предложил Сербии воспользоваться транспортными возможностями Азербайджана.

«Азербайджанские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с деловыми людьми из Сербии. Между нашими странами подписано более 30 документов, в 2017 году товарооборот между Азербайджаном и Сербией увеличился на 33%, а по итогам 11 месяцев 2018 года рост составляет 36%», - сказал Ш.Мустафаев на встрече в понедельник Баку с вице-премьером, министром торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расимом Ляичем.

Ш.Мустафавев также отметил, что имеется хороший потенциал развития сотрудничества в сферах АПК, туризма, ИКТ.

В свою очередь, Р.Ляич отметил, что отношения между Азербайджаном и Сербией достигли уровня стратегического партнерства и Белград придает большое значение расширению торгово-экономических отношений с Баку.

Вице-премьер также проинформировал о льготах предоставляемым иностранным инвесторам и пригласил азербайджанские деловые круги инвестировать в экономику Сербии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СЕРБИЯ, ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]