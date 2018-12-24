Сербия заинтересована в азербайджанских инвестициях – вице-премьер

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев предложил Сербии воспользоваться транспортными возможностями Азербайджана.
«Азербайджанские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с деловыми людьми из Сербии. Между нашими странами подписано более 30 документов, в 2017 году товарооборот между Азербайджаном и Сербией увеличился на 33%, а по итогам 11 месяцев 2018 года рост составляет 36%», - сказал Ш.Мустафаев на встрече в понедельник Баку с вице-премьером, министром торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расимом Ляичем.
Ш.Мустафавев также отметил, что имеется хороший потенциал развития сотрудничества в сферах АПК, туризма, ИКТ.
В свою очередь, Р.Ляич отметил, что отношения между Азербайджаном и Сербией достигли уровня стратегического партнерства и Белград придает большое значение расширению торгово-экономических отношений с Баку.
Вице-премьер также проинформировал о льготах предоставляемым иностранным инвесторам и пригласил азербайджанские деловые круги инвестировать в экономику Сербии.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»