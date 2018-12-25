Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9407 RUR   0.0248 GBR   2.1587 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 27 Дек 28 Дек

Дальнее зарубежье 25.12.2018 13:34

У США через 10 лет будет постоянное присутствие на Луне - глава НАСА

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что американские астронавты смогут постоянно присутствовать на Луне примерно через 10 лет.

"В настоящий момент мы строим космическую станцию под названием Gateway, которая будет находиться на орбите Луны - можете представить, с ее помощью у нас будет постоянное присутствие на орбите. Со станции мы хотели бы запускать посадочные устройства, которые перемещались бы к Луне и обратно", - сказал Дж.Брайденстайн в интервью каналу Hill.TV.

"Я думаю, мы сможем достигнуть этого примерно через 10 лет", - подчеркнул директор НАСА.

При этом Дж.Брайденстайн отметил, что реализация этих планов позволит США позднее направить астронавтов на Марс.

"Луна представляет собой некий полигон - с помощью него мы сможем уменьшить риски, испытать технологии, человеческую психологию, создать возможности для использования ресурсов с Луны, чтобы выжить на ее поверхности. После этого мы воспользуемся всеми этими возможностями на Марсе", - сказал директор американского космического агентства.

В декабре этого года американский космический аппарат InSight впервые передал с "красной планеты" на Землю аудиозапись ветра. Зонд InSight совершил посадку в западной части вулканического области Элизиум вблизи экватора Марса. Его миссия рассчитана на два года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАСА, ЛУНА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


НАСА представит усомнившемуся американскому баскетболисту доказательства высадки на Луну

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]