У США через 10 лет будет постоянное присутствие на Луне - глава НАСА

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что американские астронавты смогут постоянно присутствовать на Луне примерно через 10 лет.

"В настоящий момент мы строим космическую станцию под названием Gateway, которая будет находиться на орбите Луны - можете представить, с ее помощью у нас будет постоянное присутствие на орбите. Со станции мы хотели бы запускать посадочные устройства, которые перемещались бы к Луне и обратно", - сказал Дж.Брайденстайн в интервью каналу Hill.TV.

"Я думаю, мы сможем достигнуть этого примерно через 10 лет", - подчеркнул директор НАСА.

При этом Дж.Брайденстайн отметил, что реализация этих планов позволит США позднее направить астронавтов на Марс.

"Луна представляет собой некий полигон - с помощью него мы сможем уменьшить риски, испытать технологии, человеческую психологию, создать возможности для использования ресурсов с Луны, чтобы выжить на ее поверхности. После этого мы воспользуемся всеми этими возможностями на Марсе", - сказал директор американского космического агентства.

В декабре этого года американский космический аппарат InSight впервые передал с "красной планеты" на Землю аудиозапись ветра. Зонд InSight совершил посадку в западной части вулканического области Элизиум вблизи экватора Марса. Его миссия рассчитана на два года.