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Инфраструктура и тендеры 25.12.2018 15:41

На строительство объектов общепита в Ичери Шехер направят около 1 млн манатов

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» направит около 1 млн манатов на изготовление и сборку объектов общепита и ресторанов из металлоконструкций.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Uni Ko» подписан контракт на выполнение данных работ. Сумма контракта - 901,103 тыс. манатов.

Работы будут проводится на территории «Ичери Шехер» по адресу Кичик Гала 19-21.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИЧЕРИ/ШЕХЕР, РЕСТОРАН, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]