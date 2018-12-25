На строительство объектов общепита в Ичери Шехер направят около 1 млн манатов

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» направит около 1 млн манатов на изготовление и сборку объектов общепита и ресторанов из металлоконструкций.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Uni Ko» подписан контракт на выполнение данных работ. Сумма контракта - 901,103 тыс. манатов.
Работы будут проводится на территории «Ичери Шехер» по адресу Кичик Гала 19-21.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»