«Азерэнержи» получит 40 млн манатов на увеличение уставного капитала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил из госбюджета 40 млн манатов на увеличение уставного капитала ОАО «Азерэнержи».
Средства будут направлены на реализацию мер, предусмотренных в рамках Программы Реабилитации, составленной «Азерэнержи» вместе с Минэнерго для усовершенствования энергосистемы и улучшения энергоснабжения населения и экономического сектора.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»