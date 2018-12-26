Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9407 RUR   0.0248 GBR   2.1587 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 28 Дек 29 Дек

Дальнее зарубежье 26.12.2018 10:31

Гватемала потребовала от США расследования смерти второго ребенка в центре содержания нелегалов

Власти Гватемалы требуют от Соединенных Штатов повести тщательное расследование причин гибели восьмилетнего мальчика - гватемальского гражданина - в центре содержания нелегальных мигрантов.

В заявлении МИД Гватемалы говорится, что правительство обращается с просьбой к американским властям "провести судебное разбирательство дела надлежащим образом", и по его итогам предоставить соответствующие документы.

Ребенок, который находился в центре содержания нелегальных мигрантов в городе Аламогородо штата Нью-Мексико, почувствовал себя плохо. Он был доставлен в госпиталь, где ему диагностировали простуду и отправили обратно в центр содержания. Там у мальчика открылась рвота, и он скончался спустя несколько часов.

Консул Гватемалы в Финиксе Оскар Падилла Лам сообщил, что выезжает на место, чтобы опросить отца скончавшегося ребенка об обстоятельствах произошедшего. Ранее он уже общался с ним по телефону. Со слов отца, при пересечении границы США мальчик был абсолютно здоров.

Смерть мальчика стала вторым в декабре случаем гибели детей в американских центрах содержания мигрантов. В начале месяца при аналогичных обстоятельствах умерла семилетняя девочка из Гватемалы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГВАТЕМАЛА, РЕБЕНОК, СМЕРТЬ, РАССЛЕДОВАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]