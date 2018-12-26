Патриарху Варфоломею могут передать резиденцию Януковича и более десятка украинских храмов - СМИ

В украинских СМИ опубликован перечень храмов и монастырей, которые Украина согласилась передать Константинопольскому патриарху Варфоломею, в нем фигурирует и монастырь в Межигорье, на территории которого находится бывшая резиденция экс-президента Виктора Януковича.

Эти объекты, как пишет издание "Вести", были упомянуты в соглашении, которое подписали президент Украины Петр Порошенко и патриарх Варфоломей в Стамбуле 3 ноября.

Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви напоминает, что в администрации П.Порошенко отказывались предъявлять этот документ журналистам.

В приведенном ныне списке объектов для передачи Константинополю - восемь древних святынь, которые относятся к канонической УПЦ, а также те, что находятся в пользовании бывшего Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

По данным источников "Вестей", вопрос передачи находится на контроле у бывшего замглавы администрации президента, советника П.Порошенко Ростислава Павленко, который редактирует этот список с учетом интересов и пожеланий патриарха Варфоломея и его экзархов.