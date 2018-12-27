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Бизнес и законодательство 27.12.2018 15:51

ГТК Азербайджана увеличит число сканеров на ТПП для ускорения процесса пропуска через границу

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана намерен в 2019 году увеличить число сканеров на таможенно-пропускных пунктах (ТПП), сообщил председатель ГТК Сафар Мехтиев в четверг на встрече с руководителями ведущих информационных агентств страны.

«В 2019 году мы намерены увеличить число сканеров на таможенно-пропускных пунктах, а также увеличить число коридоров. Это позволит значительно сократить время, необходимое на таможенную проверку при прохождении гражданами и транспортными средствами границы», - отметил С.Мехтиев.

Глава ГТК отметил, что комитет также намерен увеличить число GPS-трекеров. «В настоящее время у нас в наличии 4 тыс. GPS-трекеров. Планируем заказать еще 2 тыс. трекеров. Они позволяют нам контролировать передвижение транспортных средств по всей территории страны», - отметил он.

А.Мамедов

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Тэги: ГТК, СКАНЕРЫ, GPS

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]