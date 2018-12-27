ГТК Азербайджана увеличит число сканеров на ТПП для ускорения процесса пропуска через границу

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана намерен в 2019 году увеличить число сканеров на таможенно-пропускных пунктах (ТПП), сообщил председатель ГТК Сафар Мехтиев в четверг на встрече с руководителями ведущих информационных агентств страны.
«В 2019 году мы намерены увеличить число сканеров на таможенно-пропускных пунктах, а также увеличить число коридоров. Это позволит значительно сократить время, необходимое на таможенную проверку при прохождении гражданами и транспортными средствами границы», - отметил С.Мехтиев.
Глава ГТК отметил, что комитет также намерен увеличить число GPS-трекеров. «В настоящее время у нас в наличии 4 тыс. GPS-трекеров. Планируем заказать еще 2 тыс. трекеров. Они позволяют нам контролировать передвижение транспортных средств по всей территории страны», - отметил он.
А.Мамедов
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