В Пакистане проверяют экс-президента по делу об отмывании денег

Власти Пакистана расследуют дело об отмывании денег, в причастности к которому подозревают экс-президента республики Асифа Али Зардари и еще 171 человека, передает в четверг агентство Associated Press.
По данным следствия, все эти лица были замешаны во владении фальшивыми банковскими счетами.
В частности, А.А.Зардари подозревают во владении десятками таких счетов. Сам экс-президент - теперь депутат нижней палаты пакистанского парламента - обвинения в свой адрес отрицает.
На время расследования всем подозреваемым запрещено выезжать за границу.
Агентство отмечает, что вскоре в отношении А.А.Зардари будут предъявлены официальные обвинения.
А.А.Зардари занимал президентский пост с 2008 по 2013 годы. Он был женат на Беназир Бхутто (премьер-министр Пакистана в 1993 - 1996 годах), которая погибла в результате террористического акта в 2007 году.
Баку в 2019 году продолжит многовекторную внешнюю политику – МИД Азербайджана
Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Проект Стратегии по кибербезопасности до 2025г будет представлен президенту Азербайджана
Азербайджан весной 2019г посетит бизнес-миссия Архангельской области
УМЭО SOCAR сохранило в январе-ноябре лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе
Минобразования в 2019г получит 34 млн манатов на организацию дошкольного образования в группах подготовки
Налог на безопасность для туристов вводит Турция с 1 января 2019 года
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-ноябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,2 млрд манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
AccessBank завершил проект "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»