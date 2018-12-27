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Дальнее зарубежье 27.12.2018 17:15

В Пакистане проверяют экс-президента по делу об отмывании денег

Власти Пакистана расследуют дело об отмывании денег, в причастности к которому подозревают экс-президента республики Асифа Али Зардари и еще 171 человека, передает в четверг агентство Associated Press.

По данным следствия, все эти лица были замешаны во владении фальшивыми банковскими счетами.

В частности, А.А.Зардари подозревают во владении десятками таких счетов. Сам экс-президент - теперь депутат нижней палаты пакистанского парламента - обвинения в свой адрес отрицает.

На время расследования всем подозреваемым запрещено выезжать за границу.

Агентство отмечает, что вскоре в отношении А.А.Зардари будут предъявлены официальные обвинения.

А.А.Зардари занимал президентский пост с 2008 по 2013 годы. Он был женат на Беназир Бхутто (премьер-министр Пакистана в 1993 - 1996 годах), которая погибла в результате террористического акта в 2007 году.

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Тэги: ПАКИСТАН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, КОРРУПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]