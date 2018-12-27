Проект Стратегии по кибербезопасности до 2025г будет представлен президенту Азербайджана

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил проект «Стратегии по кибербезопасности на 2019-2024гг», сообщает пресс-служба правительства.
«Кабмин в четверг обсудил проект «Стратегии по кибербезопасности на 2019-2024гг» и принял решение направить документ на утверждение президента Азербайджана», - говорится в сообщении.
Проект стратегии разработан министерством транспорта, связи и высоких технологий.
Ф.Исазаде
Баку в 2019 году продолжит многовекторную внешнюю политику – МИД Азербайджана
Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Минобразования в 2019г получит 34 млн манатов на организацию дошкольного образования в группах подготовки
Налог на безопасность для туристов вводит Турция с 1 января 2019 года
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-ноябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,2 млрд манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Свыше 30 миллионам россиян проиндексируют пенсии на 7,05% с 1 января
В Пакистане проверяют экс-президента по делу об отмывании денег
Глава Скотланд-Ярда предупредила о росте расходов на безопасность при Brexit без сделки
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
AccessBank завершил проект "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»