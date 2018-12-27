Проект Стратегии по кибербезопасности до 2025г будет представлен президенту Азербайджана

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил проект «Стратегии по кибербезопасности на 2019-2024гг», сообщает пресс-служба правительства.

«Кабмин в четверг обсудил проект «Стратегии по кибербезопасности на 2019-2024гг» и принял решение направить документ на утверждение президента Азербайджана», - говорится в сообщении.

Проект стратегии разработан министерством транспорта, связи и высоких технологий.

Ф.Исазаде