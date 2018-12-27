Германия хочет стать постоянным членом Совбеза ООН, заявил глава МИД ФРГ

Структура Совета Безопасности ООН должна быть реформирована, и в его состав должны входить более чем пять постоянных членов, заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Я думаю, баланс сил в мире должен быть отражен более адекватно, чем сейчас", - заявил Х.Маас, слова которого приводит "Дойче велле". По его словам, нынешняя структура Совбеза ООН устарела.
Министр отметил, что "глобальная ответственность Германии растет", и что его страна готова принять на себя более весомую роль в решении мировых конфликтов.
В настоящее время в составе Совета Безопасности ООН числятся Россия, Китай, Франция, Британия и США, а также 10 непостоянных членов, которые избираются сроком на два года.
"Дойче велле" отмечает, что Германия, а также Бразилия, Япония и Индия добиваются расширения состава постоянных членов организации на протяжении нескольких лет.
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