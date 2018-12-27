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Дальнее зарубежье 27.12.2018 22:43

Германия хочет стать постоянным членом Совбеза ООН, заявил глава МИД ФРГ

Структура Совета Безопасности ООН должна быть реформирована, и в его состав должны входить более чем пять постоянных членов, заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Я думаю, баланс сил в мире должен быть отражен более адекватно, чем сейчас", - заявил Х.Маас, слова которого приводит "Дойче велле". По его словам, нынешняя структура Совбеза ООН устарела.

Министр отметил, что "глобальная ответственность Германии растет", и что его страна готова принять на себя более весомую роль в решении мировых конфликтов.

В настоящее время в составе Совета Безопасности ООН числятся Россия, Китай, Франция, Британия и США, а также 10 непостоянных членов, которые избираются сроком на два года.

"Дойче велле" отмечает, что Германия, а также Бразилия, Япония и Индия добиваются расширения состава постоянных членов организации на протяжении нескольких лет.

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Тэги: ФРГ, ООН, РЕФОРМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]