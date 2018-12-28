Цель ЦБ Азербайджана – удержать инфляцию в 2019г на уровне не выше 4%

Денежная политика Центрального банка Азербайджана в 2019 году будет направлена на удержание среднегодовой инфляции на уровне 4%.
«В 2019 году цель денежной политики – удержание инфляции на уровне 4% (плюс-минус 2%). Для этого Центробанк намерен использовать инструменты денежной политики», - отмечается в заявлении Центробанка об основных направлениях денежной политики на следующий год и на среднесрочный период.
Кроме этого, ЦБА планирует предпринимать меры с целью стабилизировать ожидания экономических субъектов по уровню инфляции.
Центробанк подчеркивает, что низкая инфляция важна и для поддержания стабильности курса национальной валюты. «Это, в свою очередь, потребует баланса между спросом и предложением на валютном рынке. Спрос на валюту будет формироваться исходя из импорта, сальдо счета капитала, объема внешнего долга и его обслуживания, а также от международной конъюнктуры», - подчеркивается в заявлении.
При этом Центробанк указывает, что по итогам 2018 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 2,3%.
Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%.
А.Азизов
Президент Азербайджана принял главу МВД Турции
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане намерены к 2024 году снизить число ДТП на 30% за счет улучшения безопасности на дорогах
Президент Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку
В Азербайджане в 2013-2017гг в ДТП погибли около 4,7 тыс. человек
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Глава МИД Иордании намерен обсудить с Лавровым сирийское урегулирование и вопросы безопасности
Путин подписал закон, позволяющий смещать парламентариев с должности за конфликт интересов
Японская прокуратура заинтересовалась связями Гона с бизнесменом из Саудовской Аравии - WSJ
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»