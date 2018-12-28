Цель ЦБ Азербайджана – удержать инфляцию в 2019г на уровне не выше 4%

Денежная политика Центрального банка Азербайджана в 2019 году будет направлена на удержание среднегодовой инфляции на уровне 4%.

«В 2019 году цель денежной политики – удержание инфляции на уровне 4% (плюс-минус 2%). Для этого Центробанк намерен использовать инструменты денежной политики», - отмечается в заявлении Центробанка об основных направлениях денежной политики на следующий год и на среднесрочный период.

Кроме этого, ЦБА планирует предпринимать меры с целью стабилизировать ожидания экономических субъектов по уровню инфляции.

Центробанк подчеркивает, что низкая инфляция важна и для поддержания стабильности курса национальной валюты. «Это, в свою очередь, потребует баланса между спросом и предложением на валютном рынке. Спрос на валюту будет формироваться исходя из импорта, сальдо счета капитала, объема внешнего долга и его обслуживания, а также от международной конъюнктуры», - подчеркивается в заявлении.

При этом Центробанк указывает, что по итогам 2018 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 2,3%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%.

А.Азизов