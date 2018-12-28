На центральные и юго-восточные районы США обрушился снежный шторм, один человек погиб

Один человек погиб в США после того, как ранее на этой неделе на Средний Запад и юго-восток страны обрушился снежный шторм, сообщают в пятницу западные СМИ.
Погибший попал в ДТП из-за сложной обстановки на дорогах.
Кроме этого, ненастье стало причиной отмены 865 авиарейсов; еще 7 тыс. рейсов были задержаны.
СМИ отмечают, что дождь со снегом и сильный ветер создали трудную ситуацию на дорогах в ряде северных и центральных районов страны.
Метеорологи обнародовали предупреждение об опасности бури и метелей для штатов Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота.
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