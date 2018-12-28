Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Дальнее зарубежье 28.12.2018 11:47

На центральные и юго-восточные районы США обрушился снежный шторм, один человек погиб

Один человек погиб в США после того, как ранее на этой неделе на Средний Запад и юго-восток страны обрушился снежный шторм, сообщают в пятницу западные СМИ.

Погибший попал в ДТП из-за сложной обстановки на дорогах.

Кроме этого, ненастье стало причиной отмены 865 авиарейсов; еще 7 тыс. рейсов были задержаны.

СМИ отмечают, что дождь со снегом и сильный ветер создали трудную ситуацию на дорогах в ряде северных и центральных районов страны.

Метеорологи обнародовали предупреждение об опасности бури и метелей для штатов Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СНЕГ, ШТОРМ, ПОГИБШИЙ


Похожие новости


В Пенсильвании в течение двух дней выпало рекордное за 60 лет количество снега Мощная снежная буря обрушилась на Атлантическое побережье США, в ряде штатов введен режим ЧС Снежная буря угрожает северо-востоку США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]