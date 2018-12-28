Назарбаев и Трамп договорились о прямой телефонной линии

Президент Казахстана Нурсултан сообщил, что во время январского визита в США договорился с президентом США Дональдом Трампом об организации прямой телефонной линии.

"Мы договорились расширить стратегические отношения, сотрудничество между нашими странами. Мы договорились о прямой телефонной связи, сейчас устанавливается", - сказал Н.Назарбаев в интервью казахстанским СМИ, показанном по государственным каналам в пятницу вечером.

"Он (Д.Трамп) хочет советоваться по вопросам этого (центральноазиатского) региона со мной, узнавать", - добавил президент Казахстана.