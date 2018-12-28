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Регион 28.12.2018 20:13

Назарбаев и Трамп договорились о прямой телефонной линии

Президент Казахстана Нурсултан сообщил, что во время январского визита в США договорился с президентом США Дональдом Трампом об организации прямой телефонной линии.

"Мы договорились расширить стратегические отношения, сотрудничество между нашими странами. Мы договорились о прямой телефонной связи, сейчас устанавливается", - сказал Н.Назарбаев в интервью казахстанским СМИ, показанном по государственным каналам в пятницу вечером.

"Он (Д.Трамп) хочет советоваться по вопросам этого (центральноазиатского) региона со мной, узнавать", - добавил президент Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ТРАМП, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]