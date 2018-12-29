Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Дек 1 Янв

Дальнее зарубежье 29.12.2018 13:36

Пять боевиков "Талибан" ликвидированы на востоке Афганистана

В ходе операции в провинции Нангархар на востоке Афганистана были ликвидированы пять боевиков радикального движения "Талибан", еще три экстремиста получили ранения, сообщил в субботу пресс-центр 201-го корпуса афганской армии "Селаб".

По данным военных, в ходе операции при поддержке авиации в районе населенного пункта Дуаб в уезде Хизарак вблизи пакистанской границы был уничтожен "таможенный пост" талибов. Сообщается, что гражданские лица не пострадали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


Афганские военные ликвидировали 13 боевиков на северо-востоке страны Более 10 афганских солдат погибли в столкновении с талибами на северо-востоке Афганистана Лидер талибов провинции Кундуз убит на северо-востоке Афганистана Семь сотрудников полиции погибли, 12 боевиков уничтожено в столкновении на севере Афганистана - СМИ Таджикские пограничники ищут группу боевиков, проникших из Афганистана и убивших двух лесников Талибы похитили на севере Афганистана пассажиров трех автобусов, идет операция по освобождению заложников - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]