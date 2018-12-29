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Дальнее зарубежье 29.12.2018 18:40

У Юнкера есть сомнения в способности Румынии председательствовать в ЕС

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поставил под сомнение способность Румынии председательствовать в Совете ЕС.

"Я полагаю, что правительство Румынии еще не в полной мере осознало, что означает возглавлять страны ЕС", - заявил Ж.-К.Юнкер в интервью немецкой газете "Вельт".

Глава Еврокомиссии признал, что Бухарест "технически хорошо подготовлен" к председательству в Евросоюзе, но в то же время отметил, что для "осмотрительных действий" Румынии требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других.

"И здесь у меня имеются некоторые сомнения", - сказал он.

С 1 января 2019 года начинается шестимесячное председательствование в Совете ЕС Румынии, которая сменит в порядке ротации Австрию.

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Тэги: ЕС, ЮНКЕР, РУМЫНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]