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Регион 29.12.2018 21:12

Турция передислоцировала колонну тяжелой военной техники к границе с Сирией

Турция стягивает военную технику и вооружения к границе с Сирией, сообщили в субботу турецкие СМИ.

По их информации, колонна тяжелой военной техники вооруженных сил Турции прибыла в пограничную с Сирией провинцию Шанлыурфа. Гаубицы, танки и бронемашины переброшены из разных воинских частей запада Турции для укрепления границы с Сирией.

Сообщения о переброске к сирийской границе военной техники совпали по времени с визитом в Москву турецкой делегации во главе с министрами иностранных дел и обороны для обсуждения с российскими коллегами ситуации в Сирии в свете объявленного Вашингтоном решения о выводе из этой страны американских военных.

Турция также заявила о планах начать к востоку от Евфрата операцию против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами. Сейчас эти районы находятся под контролем американских военных, которые оказывают поддержку курдам.

Анкара рассчитывает, что американских военных к востоку от Евфрата сменят подразделения турецкой армии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]