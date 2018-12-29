Турция передислоцировала колонну тяжелой военной техники к границе с Сирией

Турция стягивает военную технику и вооружения к границе с Сирией, сообщили в субботу турецкие СМИ.

По их информации, колонна тяжелой военной техники вооруженных сил Турции прибыла в пограничную с Сирией провинцию Шанлыурфа. Гаубицы, танки и бронемашины переброшены из разных воинских частей запада Турции для укрепления границы с Сирией.

Сообщения о переброске к сирийской границе военной техники совпали по времени с визитом в Москву турецкой делегации во главе с министрами иностранных дел и обороны для обсуждения с российскими коллегами ситуации в Сирии в свете объявленного Вашингтоном решения о выводе из этой страны американских военных.

Турция также заявила о планах начать к востоку от Евфрата операцию против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами. Сейчас эти районы находятся под контролем американских военных, которые оказывают поддержку курдам.

Анкара рассчитывает, что американских военных к востоку от Евфрата сменят подразделения турецкой армии.