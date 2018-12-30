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СНГ 30.12.2018 18:10

Численность безработных в РФ в 2019 году не превысит 1 млн человек

Глава Минтруда РФ Максим Топилин прогнозирует рост официальной безработицы в следующем году из-за роста пособий, но не более чем на 300 тыс. человек.

"Я бы не стал называть цифру, какая будет регистрироваться безработица - сейчас это порядка 700 тыс. человек. Ну, больше миллиона, я думаю, не будет прироста", - сказал М.Топилин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он напомнил, что в этом году принято решение о существенном увеличении пособий по безработице. В правительстве полагают, что этот шаг стимулирует россиян намного активнее становиться на учет в качестве безработных.

"Касаемо регистрируемой безработицы - не надо этого пугаться, она будет расти. Почему? Потому что мы с 1 января повысили размер пособия. 10 лет мы его не повышали, оно было очень низким", - отметил М.Топилин.

Он напомнил, что максимальное пособие увеличилось с 4900 рублей до 8,5 тыс. рублей, а для людей предпенсионного возраста пособие составит один минимальный размер труда (или один прожиточный минимум) - 11280 рублей.

"У нас никогда пособие не было таким высоким. Сам МРОТ увеличился и пособие", - сказал глава Минтруда.

М.Топилин добавил, что ежегодно в 2019-2024 годах будет выделяться по 5 млрд рублей службам занятости на программы переподготовки людей предпенсионного возраста. Число людей, которые проходят переподготовку через службы занятости сейчас, составляет всего 17-20 тыс. человек; по словам М.Топилина, выделенные деньги позволят увеличить это число минимум до 75 тыс. человек за счет лиц предпенсионного возраста.

"Это тоже, мне кажется, очень серьезно повлияет на то, что люди будут обращаться в службы занятости", - заключил М.Топилин.

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Тэги: РОССИЯ, ПОСОБИЯ, БЕЗРАБОТИЦА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]