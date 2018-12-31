Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Аргентине

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в северной части Аргентины в 74 км западнее города Сан-Хуан, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 13:50 мск в понедельник землетрясения имел координаты -31.77 градуса южной широты и -69.27 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".