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Дальнее зарубежье 31.12.2018 22:40

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Аргентине

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в северной части Аргентины в 74 км западнее города Сан-Хуан, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 13:50 мск в понедельник землетрясения имел координаты -31.77 градуса южной широты и -69.27 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРГЕНТИНА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]