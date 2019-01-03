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Дальнее зарубежье 03.01.2019 14:49

Саудовская прокуратура требует казни пяти подозреваемых в убийстве Хашкаджи

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовал смертной казни для пяти подозреваемых в убийстве журналиста Джамала Хашкаджи, сообщают в четверг саудовские СМИ.

По их данным, в Эр-Рияде суд начал рассматривать дела 11 подозреваемых, которые вместе со своими адвокатами присутствовали на судебных слушаниях.

Прокуратора потребовала смертной казни для пятерых подозреваемых за соучастие в убийстве журналиста.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

В декабре Сенат США одобрил резолюцию, в которой ответственность за убийство Дж.Хашкаджи возлагается на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ПРОКУРАТУРА, ХАШКАДЖИ, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]