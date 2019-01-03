Саудовская прокуратура требует казни пяти подозреваемых в убийстве Хашкаджи

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовал смертной казни для пяти подозреваемых в убийстве журналиста Джамала Хашкаджи, сообщают в четверг саудовские СМИ.
По их данным, в Эр-Рияде суд начал рассматривать дела 11 подозреваемых, которые вместе со своими адвокатами присутствовали на судебных слушаниях.
Прокуратора потребовала смертной казни для пятерых подозреваемых за соучастие в убийстве журналиста.
Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.
В декабре Сенат США одобрил резолюцию, в которой ответственность за убийство Дж.Хашкаджи возлагается на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.
Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста.
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