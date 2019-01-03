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ТЭК 03.01.2019 16:57

Украина снизила импорт газа в 2,4 раза

Украина с начала января 2019 года снизила импорт природного газа из стран Европы в 2,4 раза по сравнению с декабрем 2018 года, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", если среднесуточный импорт в декабре-2018 составил 15,4 млн куб. м, то 1 января он снизился до 6,5 млн куб. м/сутки. В частности, поставки газа со стороны Словакии в первый день января уменьшились до 2,5 млн куб. м/сутки (7,3 млн куб. м/сутки - в декабре), Венгрии - до 2,8 млн куб. м/сутки (7 млн куб. м/сутки - в декабре), Польши - 1,2 млн куб. м/сутки (1,1 млн куб. м/сутки - в декабре).

Такие же объемы входной мощности в ГТС Украины для импорта газа забронированы и на 2-3 января 2019 года.

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом - до 10 млрд 590,2 млн куб. м. В т.ч. со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии - 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши - 690,1 млн куб. м (-47,1%).

В декабре-2018 импорт составил 477,6 млн куб. м газа, что вдвое меньше, чем в декабре-2017 (954,9 млн куб. м).

При этом Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]