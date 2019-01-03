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Финансы 03.01.2019 17:04

Счетная палата рекомендует ГНФАР прогнозировать расходы на три года вперед

Счетная палата Азербайджан рекомендует Государственному нефтяному фонду (ГНФАР) готовить прогнозы по расходам на три года вперед, отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2019 год.

«Для эффективного применения долгосрочной инвестиционной стратегии, большей оптимизации инвестиционного портфеля и увеличения доходности ГНФАР необходимо прогнозировать расходы не только на следующий год, но и на два последующих года», - отмечается в заключении.

Как сообщалось, доходы Госнефтефонда на 2019 год прогнозируются в размере 15 млрд 450 млн 149,7 тыс. манатов, расходы - 11 млрд 595 млн 238,4 тыс. манатов.

Среднегодовой показатель доходности от управления средствами ГНФАР в 2019 году прогнозируется на уровне 2,14% что на 0,18 процентного пункта выше прогноза 2018 года.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А. Мамедов

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Тэги: ГНФАР, ИНВЕСТИЦИИ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]