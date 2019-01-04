Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0247 GBR   2.1482 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 6 Янв 10° 7 Янв

ТЭК 04.01.2019 11:15

Катар не планирует сокращать нефтедобычу - посол

Решение Катара сосредоточиться на газовых проектах после выхода из ОПЕК не предполагает сокращения нефтедобычи, заявил посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Нет, не означает", - сказал Ф.аль-Аттыйя "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, означает ли озвученное Дохой намерение сосредоточиться на добыче газа, что Катар будет сокращать добычу нефти.

"Наша доля в корзине ОПЕК была самой маленькой - всего около 650 тыс. баррелей. При этом мы являемся крупнейшим в мире производителем СПГ и именно на этом мы сосредоточим наши усилия, как и заявлял министр энергетики Катара Саад аль-Кааби", - отметил посол.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАТАР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПЛАНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]