Катар не планирует сокращать нефтедобычу - посол

Решение Катара сосредоточиться на газовых проектах после выхода из ОПЕК не предполагает сокращения нефтедобычи, заявил посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.
"Нет, не означает", - сказал Ф.аль-Аттыйя "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, означает ли озвученное Дохой намерение сосредоточиться на добыче газа, что Катар будет сокращать добычу нефти.
"Наша доля в корзине ОПЕК была самой маленькой - всего около 650 тыс. баррелей. При этом мы являемся крупнейшим в мире производителем СПГ и именно на этом мы сосредоточим наши усилия, как и заявлял министр энергетики Катара Саад аль-Кааби", - отметил посол.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»