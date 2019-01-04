Доллар стабилен к евро и фунту на торгах в пятницу, иена дешевеет

Доллар стабилен относительно евро и фунта стерлингов в пятницу после ослабления по итогам предыдущей сессии на данных о замедлении темпов роста производственной активности в США.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно корзины шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,1%. По итогам 2018 года значение индекса увеличилось на 4,3% - это наилучшая динамика индикатора за три года.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1388 по сравнению с $1,1394 на закрытие рынка в четверг. Курс фунта относительно американской валюты в пятницу составляет $1,2630 по сравнению с $1,2628 накануне.

В четверг доллар подешевел на 0,4% в паре с евро и на 0,2% в паре с фунтом.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2018 года упал самыми быстрыми темпами с 2008 года - до 54,1 пункта с 59,3 пункта месяцем ранее, сообщил в четверг Институт управления поставками (ISM). Декабрьское значение показателя является минимальным за два года.

Снижение показателя отражает, в частности, ослабление спроса на американские товары из-за торговых споров, пишет MarketWatch.

Слабые статданные ухудшили ожидания дальнейшего подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, эксперты оценивают в 53% шансы на то, что ставка будет снижена в этом году при 47%-ной вероятности ее сохранения на текущем уровне до конца текущего года.

В начале ноября фьючерсы указывали на 90%-ную вероятность того, что уровень ставки к концу года будет выше нынешнего уровня.

"Стремление трейдеров уйти от рисков стало более сильным, - отмечает валютный аналитик UBS Василий Серебряков. - Валютный рынок начал новый год той же динамикой, какой завершил прошлый".

Курс иены к доллару США опустился в пятницу до 108,14 иены по сравнению со 107,68 иены на закрытие предыдущей сессии. Японская нацвалюта подорожала в паре с долларом на 2,4% с начала 2019 года - это наилучшее начало года для нее с 2008 года.

Паре евро/иена в пятницу торгуется на уровне 123,14 иены против 122,68 иены накануне.