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Финансы 04.01.2019 12:24

ЦБ Азербайджана планирует на депозитном аукционе 7 января привлечь 350 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 7 января 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 350 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

«ЦБА 7 января проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 350 млн манатов сроком на 14 дней», - отметили в банке.

Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен 7,76%-9,74%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБ, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]