ЦБ Азербайджана планирует на депозитном аукционе 7 января привлечь 350 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 7 января 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 350 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.
«ЦБА 7 января проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 350 млн манатов сроком на 14 дней», - отметили в банке.
Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен 7,76%-9,74%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А. Мамедов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
В Тбилиси тариф на природный газ для коммерческого сектора подорожает почти на 7% из-за падения курса лари
Президент Алиев поздравил с Рождеством православную христианскую общину Азербайджана
Личные данные Меркель попали в интернет в результате хакерской атаки в Германии
Национальные парки Азербайджана в 2018 году посетили 80 тыс. туристов - Минэкологии
Полиция задержала подозреваемого в краже 4 тыс. манатов из магазина
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Лерикского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Власти ФРГ серьезно оценивают ситуацию с хакерской атакой и утечкой данных политиков
Китай начал 4-ю общенациональную экономическую перепись
Президент Бразилии предложил постепенное повышение пенсионного возраста
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по добровольному медицинскому страхованию персонала
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»