Президент Молдавии изменил состав Высшего совета безопасности из-за кадровых перестановок в правительстве

Президент Молдавии Игорь Додон внес изменения в состав Высшего совета безопасности (ВСБ) в связи с кадровыми перестановками в составе правительства и руководства парламента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента в пятницу.

Согласно указу, подписанному главой государства, в состав ВСБ включены новый председатель комиссии Парламента по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Евгений Карпов и новый президент Национального банка Молдавии Октавиан Армашу. Они заменили в составе ВСБ своих предшественников на этих должностях - Романа Боцана и Сергея Чокля, соответственно.

Кроме того, заместителем председателя ВСБ Молдавии назначен советник президента РМ по особым поручениям Павел Войку.

В прошлом году И.Додон уже вносил изменения в структуру и состав ВСБ, включив в него состав почти всех своих советников. Он сделал это для того, чтобы за счет советников обеспечить кворум на заседаниях ВСБ, так как председатель парламента, премьер-министр и ряд членов правительства несколько раз проигнорировали заседания ВСБ, не согласившись с повесткой дня, предложенной президентом.

За два года президентства И.Додона состоялось всего четыре заседания ВСБ.