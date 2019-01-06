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Регион 06.01.2019 14:06

Турецкий президент планирует посетить Россию в январе

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен посетить Россию в январе, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

По его данным, в рамках визита в Россию, который, предположительно, состоится до конца января, Р.Эрдоган намерен обсудить широкий спектр вопросов, акцентировав внимание на ситуации в Сирии.

В повестке дня переговоров также значится тема контракта на закупку ЗРК С-400, отмечает агентство.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]