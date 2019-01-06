Турецкий президент планирует посетить Россию в январе

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен посетить Россию в январе, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

По его данным, в рамках визита в Россию, который, предположительно, состоится до конца января, Р.Эрдоган намерен обсудить широкий спектр вопросов, акцентировав внимание на ситуации в Сирии.

В повестке дня переговоров также значится тема контракта на закупку ЗРК С-400, отмечает агентство.