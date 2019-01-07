Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 7 января ЦБА установил 1,9415 манат/1EUR (4 января – 1,9369 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 января установил 0,0252 манат/RUB (4 января - 0,0247 манат/1RUB).

А. Мамедов