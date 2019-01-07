В Грузии зафиксирован еще один смертельный случай, предположительно, от вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщают в понедельник грузинские СМИ.

По данным СМИ, 40-летняя женщина скончалась в центральной клинической больнице Поти.

Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Накануне сообщалось, что 24-летний мужчина скончался в больнице города Зугдиди (регион Самегрело - Верхняя Сванетия), как предполагается, также от "свиного гриппа". По заявлению медиков, пациент поздно обратился за медицинской помощью.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что число смертельных случаев заболевания вирусом H1N1 в Грузии достигло восьми.

Таким образом, в случае лабораторного подтверждения двух последних случаев, это число достигнет десяти.

В большинстве случаев это люди в возрасте до 40 лет. Одна из умерших находилась на 38-й неделе беременности. Врачам удалось спасти жизнь ребенка.

Ранее глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что "в нынешнем году в Грузии циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью".

При этом он отметил, что пока показатели заболеваемости в стране не приблизились к эпидемиологической отметке.

В понедельник, 7 января, А.Гамкрелидзе заявил журналистам, что в целом по стране лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания вирусом "свиного гриппа".

По его словам, сейчас показатели заболеваемости в стране снижаются в сравнении с прошлой неделей, однако клиники со вторника все же перейдут на круглосуточный режим работы.