В Грузии зафиксирован еще один смертельный случай, предположительно, от вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщают в понедельник грузинские СМИ.
По данным СМИ, 40-летняя женщина скончалась в центральной клинической больнице Поти.
Однако официального подтверждения данной информации пока нет.
Накануне сообщалось, что 24-летний мужчина скончался в больнице города Зугдиди (регион Самегрело - Верхняя Сванетия), как предполагается, также от "свиного гриппа". По заявлению медиков, пациент поздно обратился за медицинской помощью.
На прошлой неделе СМИ сообщали, что число смертельных случаев заболевания вирусом H1N1 в Грузии достигло восьми.
Таким образом, в случае лабораторного подтверждения двух последних случаев, это число достигнет десяти.
В большинстве случаев это люди в возрасте до 40 лет. Одна из умерших находилась на 38-й неделе беременности. Врачам удалось спасти жизнь ребенка.
Ранее глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что "в нынешнем году в Грузии циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью".
При этом он отметил, что пока показатели заболеваемости в стране не приблизились к эпидемиологической отметке.
В понедельник, 7 января, А.Гамкрелидзе заявил журналистам, что в целом по стране лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания вирусом "свиного гриппа".
По его словам, сейчас показатели заболеваемости в стране снижаются в сравнении с прошлой неделей, однако клиники со вторника все же перейдут на круглосуточный режим работы.
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