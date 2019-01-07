Азербайджан оценивает инвестиции в строительство шинного завода до $500 млн

Правительство Азербайджана оценивает инвестиции в строительство в республике предприятия по производству автомобильных шин и резины в размере $450-500 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Годовой спрос на шины в Азербайджане составляет около 2,5 млн. единиц для легковых автомобилей и 500 тыс. единиц - для грузовых автомобилей. В настоящее время в стране отсутствует предприятия по производству шин, они импортируются из-за рубежа. Сейчас обстоятельства для внутреннего производства стали благоприятными, поскольку цена импортируемой продукции выросла», - пояснили в правительстве.

С этой целью подготовлен проект по созданию на территории Сумгайытского химпромпарка предприятия по выпуску резины и шин для автомобильной промышленности.

«Стоимость проекта предварительно оценивается в $450-500 млн. Срок реализации проекта составляет три года, срок окупаемости – 5 лет», - отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что интерес к созданию в Азербайджане производства автомобильных шин выразила китайская CNEEC (China National Electric Engineering Co Ltd), подписавшая в октябре 2018 года меморандум о сотрудничестве с Азербайджанской инвестиционной компанией (АИК).

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

Статус резидентов парка имеют 18 компаний, чьи инвестиции в проекты оцениваются в $2,8 млрд.

CNEEC является крупной международной специализированной инжиниринговой компанией. CNEEC обеспечивает инжиниринговые услуги по всей цепочке, включая консалтинг, финансирование, проектирование, закупки, строительство, эксплуатацию, техническое обслуживание, реконструкцию и т.д. Компания также предлагает клиентам услуги по комплектации оборудования, инженерным консультациям и проектированиям, надзору и управлению проектом, монтажам и накладным работам, техническое обслуживание, услуги по эксплуатации электростанций, обучению и техническому обслуживанию. Компания занимается еще и импортной и экспортной торговлей.

Н.Аббасова