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Бизнес и законодательство 07.01.2019 16:56

Азербайджан открывает Торговый дом в ОАЭ

В Дубае (ОАЭ) 10 января откроется Торговый дом Азербайджан, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«На открытии ТД Азербайджана в Дубае 10 января примет участие официальная азербайджанская делегация», - отметили в ведомстве.

В 2017 году Минэкономики Азербайджана начало продвигать идею создания Торговых домов за рубежом с целью увеличения ненефтяного экспорта под брендом «Made in Azerbaijan». Тогда же и открылся первый такой ТД – в Минске.

В 2018 году Минэкономики продолжило экспансию на запад – ТД открылись в Киеве, Риге, Варшаве. Тем самым, Минэкономики создало мост для наших предпринимателей, которые хотят экспортировать свою продукцию на рынки стран Евросюза.

В 2019 году Минэкономики намерено изменить вектор открытия ТД – на восток. В частности, планируется открытие торговых домов в ОАЭ, Казахстане, Китае, России. В целом, в этом году планируется открытие за рубежом до 10 ТД.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТД, ДУБАЙ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]