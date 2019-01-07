Азербайджан открывает Торговый дом в ОАЭ

В Дубае (ОАЭ) 10 января откроется Торговый дом Азербайджан, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
«На открытии ТД Азербайджана в Дубае 10 января примет участие официальная азербайджанская делегация», - отметили в ведомстве.
В 2017 году Минэкономики Азербайджана начало продвигать идею создания Торговых домов за рубежом с целью увеличения ненефтяного экспорта под брендом «Made in Azerbaijan». Тогда же и открылся первый такой ТД – в Минске.
В 2018 году Минэкономики продолжило экспансию на запад – ТД открылись в Киеве, Риге, Варшаве. Тем самым, Минэкономики создало мост для наших предпринимателей, которые хотят экспортировать свою продукцию на рынки стран Евросюза.
В 2019 году Минэкономики намерено изменить вектор открытия ТД – на восток. В частности, планируется открытие торговых домов в ОАЭ, Казахстане, Китае, России. В целом, в этом году планируется открытие за рубежом до 10 ТД.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»