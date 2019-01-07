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Бизнес и законодательство 07.01.2019 17:37

НАНА планирует вложить $8,5 млн в организацию производства вакцин в Баку

Парк высоких технологий Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) планирует наладить в Баку производство вакцин и антибиотиков для животных, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в НАНА.

«В настоящее время в Азербайджане существует большая необходимость в производстве вакцин, так как существует сильная зависимость от импорта. НАНА планирует направить $5 млн на налаживание производства вакцин с использованием производственных и растительных ингредиентов. Срок реализации проекта оценивается в один год, а срок окупаемости – 2 года», - отметили в НАНА.

Кроме этого, Парк высоких технологий НАНА также планирует наладить производство антибиотиков и вакцин для животных. Стоимость данного проекта оценивается в $3,5 млн, сроки реализации и окупаемости – также один и два года соответственно.

Модель финансирования для обоих проектов еще не определена.

В НАНА отметили, что на территории Парка высоких технологий также планируется синтезировать и производить вакцину против сибирской язвы.

«Стоимость проекта оценивается в $9 млн, из которых $3 млн планируется направить на молекулярное создание биотехнологического центра, еще $6 млн – на создание производственной площадки. Срок реализации проекта оценивается в 1,5 года, срок окупаемости – в 3 года», - сообщили в НАНА. В НАНА подчеркнули, что 50% стоимости этого проекта будут финансироваться со стороны Парка высоких технологий, еще 50% - со стороны потенциальных инвесторов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАНА, ВАКЦИНЫ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]