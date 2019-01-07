НАНА планирует вложить $8,5 млн в организацию производства вакцин в Баку

Парк высоких технологий Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) планирует наладить в Баку производство вакцин и антибиотиков для животных, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в НАНА.
«В настоящее время в Азербайджане существует большая необходимость в производстве вакцин, так как существует сильная зависимость от импорта. НАНА планирует направить $5 млн на налаживание производства вакцин с использованием производственных и растительных ингредиентов. Срок реализации проекта оценивается в один год, а срок окупаемости – 2 года», - отметили в НАНА.
Кроме этого, Парк высоких технологий НАНА также планирует наладить производство антибиотиков и вакцин для животных. Стоимость данного проекта оценивается в $3,5 млн, сроки реализации и окупаемости – также один и два года соответственно.
Модель финансирования для обоих проектов еще не определена.
В НАНА отметили, что на территории Парка высоких технологий также планируется синтезировать и производить вакцину против сибирской язвы.
«Стоимость проекта оценивается в $9 млн, из которых $3 млн планируется направить на молекулярное создание биотехнологического центра, еще $6 млн – на создание производственной площадки. Срок реализации проекта оценивается в 1,5 года, срок окупаемости – в 3 года», - сообщили в НАНА. В НАНА подчеркнули, что 50% стоимости этого проекта будут финансироваться со стороны Парка высоких технологий, еще 50% - со стороны потенциальных инвесторов.
А.Мамедов
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