Помпео в ходе визитов на Ближний Восток намерен подтвердить присутствие Америки в регионе и продолжение борьбы против ИГ и Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео, начиная ближневосточное турне, заявил, что главной задачей является убедить страны региона в том, что США сохраняют свое присутствие регионе и продолжат борьбу против "Исламского государства" , а также против Ирана.
"Мы едем в восемь или девять стран региона, чтобы довести до них пару идей. Первая - и они об этом знают, Америка остается там. Мы присутствуем там, чтобы продолжить то, что делаем для защиты американского народа и стабильности на Ближнем Востоке", - сказал дипломат в интервью телеканалу CNBC.
Он продолжил: "Вторая идея. Было много шума вокруг вывода наших войск из Сирии. Мы хотим убедиться, что они поняли, что это означает. Наши обязательства, касающиеся разгрома ИГ (запрещена в РФ - ИФ) или халифата в глобальном масштабе, не меняются. Нет изменений в нашей антииранской стратегии".
М.Помпео, который во вторник начинает визиты в Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт, отметил, что США продолжат борьбу с "злостным влиянием Ирана и его деятельностью, которая угрожает всему миру".
Таким образом, сказал госсекретарь, в американской ближневосточной стратегии не произошло изменений, а вывод войск из Сирии представляет собой "изменение тактики".
"Именно для этого мы едем в регион. Мы намерены продолжить формирование союза с этими партнерами теми путями, которые очень важны для безопасности американского народа" - подчеркнул М.Помпео.
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