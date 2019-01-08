«Азербайджанские Авиалинии» весной начнут полеты из Баку в Алматы

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) со 2 апреля начнет регулярные рейсы по маршруту Баку-Алматы-Баку, говорится в сообщении AZAL.

«Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам на самолетах «Airbus 319», - отмечается в сообщении.

По данным компании, вылеты из Баку будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев в 20:00 по местному времени. Прибытие в аэропорт Алматы в 01:20 (время местное).

Вылет из Алматы будет осуществляться в 02:20, прибытие в Баку – в 04:20 по местному времени.

Стоимость билетов на рейсах Баку-Алматы начинается от 310,8 манатов в один конец, на обратных рейсах – от 259,4 манат.

Н.Аббасова