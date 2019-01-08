«Азербайджанские Авиалинии» весной начнут полеты из Баку в Алматы

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) со 2 апреля начнет регулярные рейсы по маршруту Баку-Алматы-Баку, говорится в сообщении AZAL.
«Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам на самолетах «Airbus 319», - отмечается в сообщении.
По данным компании, вылеты из Баку будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев в 20:00 по местному времени. Прибытие в аэропорт Алматы в 01:20 (время местное).
Вылет из Алматы будет осуществляться в 02:20, прибытие в Баку – в 04:20 по местному времени.
Стоимость билетов на рейсах Баку-Алматы начинается от 310,8 манатов в один конец, на обратных рейсах – от 259,4 манат.
Н.Аббасова
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 13 млн манатов на строительство автодороги в Губинском районе
Россиянка попыталась вывезти из Азербайджана во внутренних органах незадекларированные ювелирные украшения
Структура Минэкологии выделит более 1,5 млн манатов на орошение и озеленение территории бывшего йодо-бромного завода в Баку
Полиция Азербайджана изъяла за сутки более 15 кг наркотиков, в том числе 1,3 кг героина
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
Минздрав Грузии подтвердил 10 смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа
Планы стран Балтии по выходу из российского энергетического кольца - это их дело, за это заплатят их налогоплательщики - Путин
Глава МИД Климкин не верит, что Украина вступит в ЕС ближайшие пять лет
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell обучает детей «безопасному интернету»
Студенты и выпускники смогут практиковаться в Банке Республика
Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»