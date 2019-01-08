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Транспорт и связь 08.01.2019 15:16

«Азербайджанские Авиалинии» весной начнут полеты из Баку в Алматы

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) со 2 апреля начнет регулярные рейсы по маршруту Баку-Алматы-Баку, говорится в сообщении AZAL.

«Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам на самолетах «Airbus 319», - отмечается в сообщении.

По данным компании, вылеты из Баку будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев в 20:00 по местному времени. Прибытие в аэропорт Алматы в 01:20 (время местное).

Вылет из Алматы будет осуществляться в 02:20, прибытие в Баку – в 04:20 по местному времени.

Стоимость билетов на рейсах Баку-Алматы начинается от 310,8 манатов в один конец, на обратных рейсах – от 259,4 манат.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, РЕЙСЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]