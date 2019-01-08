Минздрав Грузии подтвердил 10 смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа

В Грузии на данном этапе лабораторно подтверждено 10 смертельных случаев заболевания вирусом так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), заявил во вторник журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

В Минздраве Грузии во вторник также заявили журналистам, что пока показатели заболеваемости не приблизились к эпидемиологической отметке.

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что во вторник в одной из клиник города Гори предположительно от вируса H1N1 скончалась 22-летняя женщина. Сообщается, что у женщины было сопутствующие тяжелое заболевание. Этот случай, если будет лабораторно подтвержден, может стать 11-ым по счету.

Также СМИ сообщают, что в клинической больнице Поти, где накануне от вируса свиного гриппа скончалась 40-летняя женщина, объявлен карантин.

СМИ отмечают, что в последний период в Поти в различные медицинские учреждения с симптомами гриппа обратились за медицинской помощью более 1400 человек.

В свою очередь грузинский Первый канал сообщает, что во вторник в детские сады города Рустави (более 20 детских садов) из 6490 зарегистрированных детей явились только 249.

Ранее СМИ сообщили, что в связи с угрозой распространения заболеваний в детских садах Грузии до 15 января объявлено свободное посещение, которое может быть продлено до 29 января.

Что касается школ, то, как ранее заявили журналистам в Минздраве, решение о том будет ли отложено начало учебного процесса после новогодних каникул, которые завершаются 14 января, пока не принято.

Как сообщали СМИ, в большинстве смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа в Грузии речь идет о людях в возрасте до 40 лет. Одна из умерших находилась на 38-ой неделе беременности. Врачам удалось спасти жизнь ребенка. При этом медики заявляют, что пациенты поздно обратились за медицинской помощью и имели сопутствующие хронические заболевания.