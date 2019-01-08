Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9446 RUR   0.0254 GBR   2.1691 TRY   0.3149

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 10 Янв 11 Янв

Регион 08.01.2019 15:28

Минздрав Грузии подтвердил 10 смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа

В Грузии на данном этапе лабораторно подтверждено 10 смертельных случаев заболевания вирусом так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), заявил во вторник журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

В Минздраве Грузии во вторник также заявили журналистам, что пока показатели заболеваемости не приблизились к эпидемиологической отметке.

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что во вторник в одной из клиник города Гори предположительно от вируса H1N1 скончалась 22-летняя женщина. Сообщается, что у женщины было сопутствующие тяжелое заболевание. Этот случай, если будет лабораторно подтвержден, может стать 11-ым по счету.

Также СМИ сообщают, что в клинической больнице Поти, где накануне от вируса свиного гриппа скончалась 40-летняя женщина, объявлен карантин.

СМИ отмечают, что в последний период в Поти в различные медицинские учреждения с симптомами гриппа обратились за медицинской помощью более 1400 человек.

В свою очередь грузинский Первый канал сообщает, что во вторник в детские сады города Рустави (более 20 детских садов) из 6490 зарегистрированных детей явились только 249.

Ранее СМИ сообщили, что в связи с угрозой распространения заболеваний в детских садах Грузии до 15 января объявлено свободное посещение, которое может быть продлено до 29 января.

Что касается школ, то, как ранее заявили журналистам в Минздраве, решение о том будет ли отложено начало учебного процесса после новогодних каникул, которые завершаются 14 января, пока не принято.

Как сообщали СМИ, в большинстве смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа в Грузии речь идет о людях в возрасте до 40 лет. Одна из умерших находилась на 38-ой неделе беременности. Врачам удалось спасти жизнь ребенка. При этом медики заявляют, что пациенты поздно обратились за медицинской помощью и имели сопутствующие хронические заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ГРИПП, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В Грузии выявлен первый в этом сезоне случай вируса А/H3N2 В Грузии от осложнений после гриппа скончалось 16 человек Число жертв гриппа в Грузии достигло 15 человек Число жертв "свиного" гриппа в Грузии увеличилось до 13 человек Семь человек скончались в Грузии от "свиного" гриппа В Грузии зафиксирован первый летальный исход от свиного гриппа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]