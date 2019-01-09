Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9482 RUR   0.0254 GBR   2.1663 TRY   0.3106

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.78 1.26 Brent 58.72 1.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11 Янв 12 Янв

Дальнее зарубежье 09.01.2019 16:16

В трех аэропортах в Германии в четверг пройдет забастовка персонала, ожидаются отмены рейсов

Сотрудники служб безопасности в трех крупных аэропортах в Германии - в Дюссельдорфе, Кёльне и Штутгарте - в четверг планируют объявить забастовку, сообщает в среду агентство Associated Press.

Ожидается, что забастовка продлится с 3:00 утра по местному времени (6:00 ) до 00:00 (2:00 утра 11 января).

В руководстве воздушных гаваней предупредили о возможных отменах авиарейсов, а также об увеличении времени ожидания отправления самолетов и проверки в аэропортах.

"Пассажиры должны подготовиться к более длительному времени ожидания и отмене авиарейсов", - говорится в сообщении, распространенном аэропортом Дюссельдорфа.

Сотрудники, обеспечивающие безопасность в немецких аэропортах, недовольны условиями труда. В частности, они требуют повышения зарплаты.

Эта забастовка станет не первой для сотрудников безопасности аэропортов в Германии. Так, в понедельник из-за их акций в двух аэропортах Берлина были отменены около 50 авиарейсов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, АЭРОПОРТЫ, ЗАБАСТОВКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]