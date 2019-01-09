В трех аэропортах в Германии в четверг пройдет забастовка персонала, ожидаются отмены рейсов

Сотрудники служб безопасности в трех крупных аэропортах в Германии - в Дюссельдорфе, Кёльне и Штутгарте - в четверг планируют объявить забастовку, сообщает в среду агентство Associated Press.
Ожидается, что забастовка продлится с 3:00 утра по местному времени (6:00 ) до 00:00 (2:00 утра 11 января).
В руководстве воздушных гаваней предупредили о возможных отменах авиарейсов, а также об увеличении времени ожидания отправления самолетов и проверки в аэропортах.
"Пассажиры должны подготовиться к более длительному времени ожидания и отмене авиарейсов", - говорится в сообщении, распространенном аэропортом Дюссельдорфа.
Сотрудники, обеспечивающие безопасность в немецких аэропортах, недовольны условиями труда. В частности, они требуют повышения зарплаты.
Эта забастовка станет не первой для сотрудников безопасности аэропортов в Германии. Так, в понедельник из-за их акций в двух аэропортах Берлина были отменены около 50 авиарейсов.
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