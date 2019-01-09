В Европарламенте призвали британский парламент к ответственности перед дебатами по Brexit

Лидер Европейской народной партии, занимающей больше всего мест в Европарламенте, Манфред Вебер, напомнил британским парламентариям об ответственности при обсуждении соглашения по Brexit, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на германские СМИ.

"Сейчас черёд Великобритании. На наших коллегах в нижней палате парламента Британии лежит большая ответственность - соглашение уже перед ними", - сказал М.Вебер.

По словам М.Вебера, всем сторонам следует понимать, что выход Великобритании из ЕС без соглашения может "привести к очень сложным, возможно хаотичным ситуациям".

Многие члены британского парламента выражали недовольство сделкой, заключенной между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Брюсселем. В связи с этим возникают опасения того, что британский парламент не поддержит соглашение.

В среду члены палаты общин Великобритании начинают пятидневные дебаты по соглашению по Brexit.