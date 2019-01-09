Уголовное дело главреда tut.by Золотовой поступило в Генпрокуратуру Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии передал в Генеральную прокуратуру уголовное дело в отношении главного редактора портала tut.by Марины Золотовой.

"Уголовное дело в отношении редактора художественно-редакционного отдела tut.by (Марины Золотовой - ИФ) 2 января передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Как сообщалось, М.Золотова остается единственной обвиняемой по "делу БелТА". Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Санкции этой статьи предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Всего по "делу БелТА" проходили 15 человек, из них 14 обвинялись по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Ранее в их отношении было прекращено уголовное преследование после погашения ущерба (от 3 тыс. до Br17 тыс.) и выплаты административных штрафов в 30 базовых величин (Br735).

7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.