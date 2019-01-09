Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9482 RUR   0.0254 GBR   2.1663 TRY   0.3106

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.78 1.26 Brent 58.72 1.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11 Янв 12 Янв

СНГ 09.01.2019 17:15

Уголовное дело главреда tut.by Золотовой поступило в Генпрокуратуру Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии передал в Генеральную прокуратуру уголовное дело в отношении главного редактора портала tut.by Марины Золотовой.

"Уголовное дело в отношении редактора художественно-редакционного отдела tut.by (Марины Золотовой - ИФ) 2 января передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Как сообщалось, М.Золотова остается единственной обвиняемой по "делу БелТА". Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Санкции этой статьи предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Всего по "делу БелТА" проходили 15 человек, из них 14 обвинялись по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Ранее в их отношении было прекращено уголовное преследование после погашения ущерба (от 3 тыс. до Br17 тыс.) и выплаты административных штрафов в 30 базовых величин (Br735).

7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БЕЛТА, ГЕНПРОКУРАТУРА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]