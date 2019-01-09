"Нафтогаз" готов к переговорам с РФ и ЕС по газу

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил намерение главы правления компании Андрея Коболева принять участие в трехсторонней встрече по газу в Брюсселе 21 января.
"Мы подтверждаем готовность А.Коболева принять участие в трехсторонних переговорах 21 января", - сообщили в пресс-службе НАК.
Ранее, в среду, заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу ЕС Марош Шефчович объявил, что второй раунд политических трехсторонних переговоров (ЕС, Украина, Россия) о долгосрочном транзите газа в Европу через Украину состоится 21 января в Брюсселе.
"Заседание будет основано на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих политических и экспертных раундов", - говорится в заявлении зампреда ЕК.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»