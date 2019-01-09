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ТЭК 09.01.2019 22:40

"Нафтогаз" готов к переговорам с РФ и ЕС по газу

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил намерение главы правления компании Андрея Коболева принять участие в трехсторонней встрече по газу в Брюсселе 21 января.

"Мы подтверждаем готовность А.Коболева принять участие в трехсторонних переговорах 21 января", - сообщили в пресс-службе НАК.

Ранее, в среду, заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу ЕС Марош Шефчович объявил, что второй раунд политических трехсторонних переговоров (ЕС, Украина, Россия) о долгосрочном транзите газа в Европу через Украину состоится 21 января в Брюсселе.

"Заседание будет основано на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих политических и экспертных раундов", - говорится в заявлении зампреда ЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, РОССИЯ/ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]