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Инфраструктура и тендеры 10.01.2019 10:26

Бакметрополитен направит более 2 млн манатов на закупку запасных частей

ЗАО «Бакметрополитен» выбрало поставщиков автомобильных шин и запасных частей для машин и механизмов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Победителем открытого тендера на поставку шин для легковых и грузовых автомобилей стало ООО «GRAND MOTORS». С компанией подписан контракт на сумму 449,178 тыс. манатов.

Победителем тендера на поставку запасных частей для автомобилей, машин и механизмов стало ООО «Neqliyyat Temir-techizat». С компанией подписан контракт на сумму 1 млн 626,492 тыс. манатов.

Общая сумма подписанных контрактов составила 2 млн 75,67 тыс. манатов.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене по данным на конец 2017 года составляет 228,8 млн человек.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКМЕТРОПОЛИТЕН, КОНТРАКТ, ЗАПЧАСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]