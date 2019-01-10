Бакметрополитен направит более 2 млн манатов на закупку запасных частей

ЗАО «Бакметрополитен» выбрало поставщиков автомобильных шин и запасных частей для машин и механизмов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Победителем открытого тендера на поставку шин для легковых и грузовых автомобилей стало ООО «GRAND MOTORS». С компанией подписан контракт на сумму 449,178 тыс. манатов.

Победителем тендера на поставку запасных частей для автомобилей, машин и механизмов стало ООО «Neqliyyat Temir-techizat». С компанией подписан контракт на сумму 1 млн 626,492 тыс. манатов.

Общая сумма подписанных контрактов составила 2 млн 75,67 тыс. манатов.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене по данным на конец 2017 года составляет 228,8 млн человек.

Б.Рустамбеков