Бакметрополитен направит более 2 млн манатов на закупку запасных частей

ЗАО «Бакметрополитен» выбрало поставщиков автомобильных шин и запасных частей для машин и механизмов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Победителем открытого тендера на поставку шин для легковых и грузовых автомобилей стало ООО «GRAND MOTORS». С компанией подписан контракт на сумму 449,178 тыс. манатов.
Победителем тендера на поставку запасных частей для автомобилей, машин и механизмов стало ООО «Neqliyyat Temir-techizat». С компанией подписан контракт на сумму 1 млн 626,492 тыс. манатов.
Общая сумма подписанных контрактов составила 2 млн 75,67 тыс. манатов.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене по данным на конец 2017 года составляет 228,8 млн человек.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»