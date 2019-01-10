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Регион 10.01.2019 15:46

Грузинской церкви потребуется время для решения вопроса о признании автокефалии Украины - митрополит

Грузинская православная церковь не будет спешить с решением вопроса о признании автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил журналистам митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николай.

"Свою позицию вначале должны высказать церкви, стоящие в иерархии впереди нас. Решение Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии Украинской церкви требует изучения. С одной стороны Грузинская церковь может поддержать право украинского государства иметь автокефальную церковь, но с другой стороны необходимо учитывать, кем и при каких условиях должна быть признана эта автокефалия. В частности, кто должны быть главой Украинской церкви и другими архиереями", - сказал митрополит Николай в интервью грузинскому информационному агентству "Интерпрессньюс".

По его словам, в настоящее время особенно важно установить каноничность тех украинских духовных лиц, которые представлены в Православной церкви Украины, так как некоторые из них были преданы анафеме, что разделяли все православные церкви, включая Константинопольский патриархат.

"Сегодня мы не можем признать этих духовных лиц и служить вместе с ними", - заявил грузинский архиерей.

Он отметил, что Священный Синод Грузинской православной церкви пока основательно не изучил полученный Украинской церковью томос о предоставлении автокефалии.

"Необходимо изучить томос в оригинале, а не одну из переведенных версий, обнародованных пару дней назад. В этом вопросе спешить нельзя, тем более, что Константинопольский патриархат в отношении Грузинской православной церкви до сегодняшнего дня не до конца определился в аналогичном томосе и не урегулировал вопрос диптиха. В частности, Грузинской православной церкви для признания Константинополем ее автокефалии потребовалось 1500 лет. Если Украинская церковь немного подождет, в этом не будет ничего необычного. Мы восстановили автокефалию в 1917 году, которую признала Русская православная церковь в 1943 году, а Константинопольский патриархат в 1990 году. Вопрос признания длительный и сложный процесс, поэтому сегодня говорить о нашей позиции нетактично и некорректно", - сказал митрополит Николай.

Он сообщил, что на заседании Священного Синода Грузинской православной церкви было рассмотрено письмо Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

"В официальном письме содержится очень опасная фраза, что Константинопольский патриархат имеет эксклюзивное право вмешательства в дела любой местной церкви. Это неприемлемо и может стать предметом многих вызовов в будущем", - сказал митрополит, не исключив, что в будущем ситуация с предоставлением автокефалии Украине может повториться с непризнанной Абхазской церковью.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ЦЕРКОВЬ, МНЕНИЕ


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