B Украине создан правительственный Стратегический комитет во главе с премьером Гройсманом

Кабинет министров Украины создал правительственный Стратегический комитет.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг в Киеве.

В состав комитета входят премьер-министр (глава комитета), первый вице-премьер, министр Кабмина (заместитель главы комитета), министр финансов (заместитель главы комитета) и министр юстиции.

Данный комитет будет рассматривать вопросы реализации приоритетных реформ; вопросы концептуальных, стратегических и программных документов правительства. Он будет утверждать политические решения, проекты решений по приоритетных действиях правительства и отчетов о выполнении, проекты законов о государственном бюджете.

Отмечается, что в рамках Стратегического комитета будут урегулированы политические разногласия в позициях органов исполнительной власти.