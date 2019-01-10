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СНГ 10.01.2019 17:15

B Украине создан правительственный Стратегический комитет во главе с премьером Гройсманом

Кабинет министров Украины создал правительственный Стратегический комитет.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг в Киеве.

В состав комитета входят премьер-министр (глава комитета), первый вице-премьер, министр Кабмина (заместитель главы комитета), министр финансов (заместитель главы комитета) и министр юстиции.

Данный комитет будет рассматривать вопросы реализации приоритетных реформ; вопросы концептуальных, стратегических и программных документов правительства. Он будет утверждать политические решения, проекты решений по приоритетных действиях правительства и отчетов о выполнении, проекты законов о государственном бюджете.

Отмечается, что в рамках Стратегического комитета будут урегулированы политические разногласия в позициях органов исполнительной власти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОМИТЕТ, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]