B Украине создан правительственный Стратегический комитет во главе с премьером Гройсманом

Кабинет министров Украины создал правительственный Стратегический комитет.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг в Киеве.
В состав комитета входят премьер-министр (глава комитета), первый вице-премьер, министр Кабмина (заместитель главы комитета), министр финансов (заместитель главы комитета) и министр юстиции.
Данный комитет будет рассматривать вопросы реализации приоритетных реформ; вопросы концептуальных, стратегических и программных документов правительства. Он будет утверждать политические решения, проекты решений по приоритетных действиях правительства и отчетов о выполнении, проекты законов о государственном бюджете.
Отмечается, что в рамках Стратегического комитета будут урегулированы политические разногласия в позициях органов исполнительной власти.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»