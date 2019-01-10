AccessBank отбирает страховщика автотранспорта и недвижимости

Азербайджанский «AccessBank» объявил тендер на отбор страховых услуг, отмечается в объявлении банка.

Цель тендера – отбор страховщика автотранспортных средств (каско и ОСАГО) и обязательного страхования недвижимости.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Предложения от страховщиков будут приниматься до 16 января.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.

Б.Рустамбеков