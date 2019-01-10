Из-за частичной остановки работы госорганов в США около половины работников нового американского агентства по кибербезопасности оказались в отпуске без содержания, сообщает в четверг издание The Hill.
Бывшие сотрудники министерства внутренней безопасности США (МВБ), равно как и конгрессмены, опасаются, что "шатдаун" может, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, оказать негативное воздействие на агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), созданное на базе МВБ страны в ноябре. Новое агентство заменило Директорат национальной защиты и программ (NPDD), его задачей, в частности стала физическая и киберзащита инфраструктуры в США.
Влияние "шатдауна" на CISA привлекло внимание конгрессменов. Так, глава комитета палаты представителей по внутренней безопасности Бенни Томпсон опубликовал заявление, в котором он задается вопросом, продолжает ли агентство охранять безопасность федеральной инфраструктуры США.
Глава комитета по надзору и реформам палаты представителей Робин Келли заявила, что "шатдаун" мешает госорганам привлекать к работе специалистов в сфере кибербезопасности.
"Как мы можем набирать или поддерживать кадры в сфере IT, когда трудолюбивым госслужащим говорят: "извините, вам платить не будут, но вам все еще нужно идти на работу"? Крупные частные компании никогда не говорят такое своим сотрудникам, а эти компания - наши конкуренты, когда речь заходит о найме сотрудников в сфере IT", - заявила она.
Эксперты по кибербезопасности полагают, что иностранные структуры могут попытаться воспользоваться тем, что во время "шатдауна" им противостоит меньше американских специалистов.
"Если бы я была вредителем, для меня это было бы очень привлекательное время, чтобы совершить что-то противоправное", - заявила бывшая глава NPDD и советник компании Nozomi Networks Сьюзан Спалдинг.
В настоящее время 43% сотрудников CISA находятся в вынужденном отпуске, а оставшиеся работники, вероятнее всего, пытаются поддержать работу базовых программ, обеспечивающих безопасность, рассказали изданию бывшие сотрудники МВБ.
"Шатдаун" продолжается в США уже 20 день. 22 декабря около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу после того, как конгресс и президент Д.Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой в размере $5,7 млрд.
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