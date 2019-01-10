Азербайджан, Афганистан и Туркменистан проложат фибер-оптическую магистраль по дну Каспия

Азербайджан, Афганистан и Туркменистан создадут рабочую группу по прокладке транснациональной фибер-оптической магистрали, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В четверг в Баку состоялась трехсторонняя встреча представителей Азербайджана, Туркменистана и Афганистана по обсуждению возможностей сотрудничества по транснациональным фибер-оптическим магистралям.

Как отметили в министерстве, в ходе были обсуждены вопросы прокладки фибер-оптической кабельной магистрали по дну Каспия «Сиязань-Туркменистан», обеспечение интернетом Афганистана посредством территории Туркменистана.

Для подготовки технико-экономического обоснования планируемых работ принято решение о создании совместной рабочей группы.

На встрече приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, министр связи и информационных технологий Афганистана Шахзад Арйоби, министр финансов Афганистана Мухаммед Гайоми, гендиректор ЗАО «Телефонная сеть города Ашхабад»Юсуп Керимов и посол Афганистана в Хейруллах Спеленай.

Б.Рустамбеков