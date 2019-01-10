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Транспорт и связь 10.01.2019 19:07

Азербайджан, Афганистан и Туркменистан проложат фибер-оптическую магистраль по дну Каспия

Азербайджан, Афганистан и Туркменистан создадут рабочую группу по прокладке транснациональной фибер-оптической магистрали, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В четверг в Баку состоялась трехсторонняя встреча представителей Азербайджана, Туркменистана и Афганистана по обсуждению возможностей сотрудничества по транснациональным фибер-оптическим магистралям.

Как отметили в министерстве, в ходе были обсуждены вопросы прокладки фибер-оптической кабельной магистрали по дну Каспия «Сиязань-Туркменистан», обеспечение интернетом Афганистана посредством территории Туркменистана.

Для подготовки технико-экономического обоснования планируемых работ принято решение о создании совместной рабочей группы.

На встрече приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, министр связи и информационных технологий Афганистана Шахзад Арйоби, министр финансов Афганистана Мухаммед Гайоми, гендиректор ЗАО «Телефонная сеть города Ашхабад»Юсуп Керимов и посол Афганистана в Хейруллах Спеленай.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, КАБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]