Глава Олимпийского комитета Японии, где в 2020 году пройдет Олимпиада, обвиняется в коррупции - СМИ

Французское правосудие подозревает президента Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде в коррупции, сообщает издание Le Monde.

Ц.Такэде обвиняется в причастности к даче взяток на общую сумму 1,8 млн евро для получения Японией права провести у себя летние Олимпийские игры 2020 года.

Отмечается, что французские правоохранительные органы уже три года ведут расследование обстоятельств, по которым в 2013 году Япония получила право на проведение Игр.