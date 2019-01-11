Съезд партии "Гражданская позиция" в пятницу принял решение о выдвижении лидера организации Анатолия Гриценко кандидатом на пост президента Украины.
За такое решение на съезде проголосовали все 265 делегатов, сообщается на сайте партии.
"Я думаю, что пришло время определиться. Только объединившись демократическим блоком, мы сможем противостоять нашествию, которое сейчас в Украине", - сказал член координационного совета партии Игорь Новосад, предлагая выдвинуть кандидатуру А.Гриценко для участия в выборах.
После принятия соответствующего решения А.Гриценко заявил: "Я знаю, как поднять страну и армию. Я не подпишу ни одного популистского закона и международного соглашения, которое противоречит интересам страны. Мне достаточно одного президентского срока, чтобы заложить фундамент. От сегодняшнего решения зависит будущее страны".
В пятницу в Киеве проходит форум демократических сил с участием представителей общественного сектора, экспертной среды и представителей политических партий "Гражданское движение "Хвыля", "Гражданская позиция", "Европейская партия Украины", "Гражданское движение "Ридна Краина", посвященный выдвижению А.Гриценко на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года.
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