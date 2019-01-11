Глава Олимпийского комитета Японии заверяет, что во Франции его не обвиняют в коррупции

Президент Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде в пятницу заявил, что французское правосудие не предъявляло ему никаких обвинений в коррупции, сообщает агентство "Киодо".

"Мне не предъявлены обвинения", - сказал Ц.Такэде, комментируя сообщения французских СМИ, согласно которым ему якобы предъявили обвинения в коррупции.

"Никаких ограничений в отношении меня не действует", - отметил глава Олимпийского комитета Японии, где в 2020 году пройдет Олимпиада.

Говоря о сообщениях, согласно которым, его обвиняют в причастности к даче взяток, чтобы обеспечить получение Японией права принять Олимпийские игры, Ц.Такэде отметил, что "подобные вещи невообразимы".

Кроме того, он выразил глубокое сожаление тем, что "такие лживые сообщения публикуются".

Ранее в пятницу газета "Монд" сообщила, что следственный судья предъявил обвинения Ц.Такэде в коррупции. Его обвиняют в даче взяток на общую сумму 1,8 млн евро для получения Японией права провести у себя летние Олимпийские игры 2020 года. При этом издание отмечало, что французские правоохранительные органы уже три года ведут расследование обстоятельств, по которым в 2013 году Япония получила право на проведение Игр.

Между тем, ряд других западных СМИ сообщает, что французская прокуратура только готовится предъявить обвинения в адрес главы Олимпийского комитета Японии.