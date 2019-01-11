Юнкер обсуждает с Мэй, как ей помочь с голосованием по Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что находится в постоянном контакте с британской стороной на тему того, как ЕС может поспособствовать положительному исходу голосования в парламенте по соглашению по Brexit, сообщают европейские СМИ.

"Мы постоянно контактируем с Даунинг-стрит... Мы консультируемся относительно того, какие пояснения могут потребоваться (британскому правительству, чтобы убедить депутатов проголосовать за соглашение - ИФ)", - сказал Ж.-К.Юнкер на пресс-конференции в Румынии.

При этом он отметил, что в ходе этих консультаций речь о "переговорах для пересмотра соглашения" не идет.

"Я по-прежнему надеюсь, что соглашение (по Brexit - ИФ) будет. Мне не нравится перспектива отсутствия соглашения, что стало бы катастрофой, я думаю, для наших британских друзей и континентальных европейцев", - добавил председатель Еврокомиссии.

Голосование в британской палате общин по сделке по Brexit запланировано 15 января. Т.Мэй ранее перенесла голосование с 11 декабря из-за недовольства некоторых парламентариев условиями Brexit по британской границе.

Чтобы сделка прошла через парламент, нужно простое большинство голосов. СМИ отмечают, что для того, чтобы обеспечить прохождение сделки Т.Мэй необходимо порядка 320 голосов из 650, так как в парламенте есть не голосующие члены, такие как спикер. Против варианта Т.Мэй по сделке высказывалась часть ее Консервативной партии, а также все 10 членов Демократической юнионистской партии в палате общин, на поддержку которой рассчитывала Т.Мэй.