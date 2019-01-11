Алиев: Конвенция по статусу Каспия – большой дипломатический успех каждого прикаспийского государства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает дипломатическим и политическим успехом «каспийской пятерки» подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
«Одним из основных вопросов нашей внешней политики было определение правового статуса Каспийского моря. Подписанная Конвенция имеет большую значимость для решения этого вопроса»,- заявил президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.
Глава государства выразил удовлетворение тем, что позиция, которую Азербайджан защищал долгие годы, полностью нашла свое отражение в Конвенции.
«Подписание этого документа еще раз демонстрирует, что Каспий – море мира, сотрудничества и безопасности. Считаю, что подписание этой Конвенции является большим дипломатическим и политическим успехом каждого прикаспийского государства»,- отметил И.Алиев.
Как сообщалось ранее, 12 августа 2018 года саммит "каспийской пятерки" в казахстанском Актау завершился подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.
Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всеми участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.
В документе отмечается, что судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов должны осуществляться по согласованным сторонами правилам.
Кроме того, экологический фактор должен учитываться при реализации масштабных морских проектов, все стороны несут ответственность за ущерб, нанесенный экологической системе Каспийского моря.
Ф.Исазаде
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